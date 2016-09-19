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للمرة الثالثة.. السلع التموينية تلغي مناقصة لشراء القمح المستورد

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للمرة الثالثة.. السلع التموينية تلغي مناقصة لشراء القمح المستورد للمرة الثالثة.. السلع التموينية تلغي مناقصة لشراء القمح المستورد

تعبيرية

ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، المناقصة الثالثة لاستيراد القمح المستورد، نظرًا لعدم تقدم أي شركات بعروض حسب المواصفة الجديدة.

وطرحت هيئة السلع التموينية مناقصة، الخميس الماضي، لشراء كمية قمح من الموردين العالميين للشحن من 15 إلى 25 أكتوبر، وتم إلغاؤها لعزوف الموردين عن التقدم للمناقصة.

كما ألغت هيئة السلع التموينية، مناقصة في 31 أغسطس الماضي، بعدما تلقت عرضًا واحدًا من الموردين العالميين، وكانت المناقصة الأولى منذ أعادت سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في شحنات القمح.

وأرجع عدد من التجار سبب مقاطعة الموردين العالميين للمناقصات، إلى معارضتهم لسياسة مصر الجديدة، في شراء القمح.

أ ش أ

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