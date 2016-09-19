الرئيس القبرصى لـ"اليوم السابع": سألتقى السيسى 11 أكتوبر بالقاهرة

>بعثة نيوريوك - يوسف أيوب
أكد نيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، أنه تم التوصل خلال محادثاته اليوم الإثنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تفاهم لزيادة التعاون الثنائى بين مصر وقبرص، مشيرا آلى ان مباحثاته مع الرئيس المصرى كانت بناءة ومثمرة .
والتقى الرئيس السيسى نظيره القبرصى صباح اليوم بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث يشارك الرئيسان فى فعاليات الدورة ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقال اناستاسيادس فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيلتقى الرئيس السيسى فى القاهرة يومى ١١ و١٢ أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن مصر وقبرص يتمتعان بعلاقات جيدة وقوية، مضيفا: " أشعر فى مل مرك التقى فيها الرئيس السيسى أننى التقى أخى".
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