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الرئيس القبرصى لـ"اليوم السابع": سألتقى السيسى 11 أكتوبر بالقاهرة

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الرئيس القبرصى لـ"اليوم السابع": سألتقى السيسى 11 أكتوبر بالقاهرة الرئيس القبرصى لـ"اليوم السابع": سألتقى السيسى 11 أكتوبر بالقاهرة

>بعثة نيوريوك - يوسف أيوب

أكد ‫نيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، أنه تم‬ التوصل خلال محادثاته اليوم الإثنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تفاهم لزيادة التعاون الثنائى بين وقبرص، مشيرا آلى ان مباحثاته مع الرئيس المصرى  كانت بناءة ومثمرة .

 

والتقى الرئيس السيسى نظيره القبرصى صباح اليوم بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث يشارك الرئيسان فى فعاليات الدورة ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة .

 

وقال اناستاسيادس فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيلتقى الرئيس السيسى فى القاهرة يومى ١١ و١٢ أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن مصر وقبرص يتمتعان بعلاقات جيدة وقوية، مضيفا:  " أشعر فى مل مرك التقى فيها الرئيس السيسى أننى التقى أخى".

 


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