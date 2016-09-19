الرئيس القبرصى لـ"اليوم السابع": سألتقى السيسى 11 أكتوبر بالقاهرة

أكد ‫نيكوس أناستاسيادس، رئيس قبرص، أنه تم‬ التوصل خلال محادثاته اليوم الإثنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تفاهم لزيادة التعاون الثنائى بين مصر وقبرص، مشيرا آلى ان مباحثاته مع الرئيس المصرى كانت بناءة ومثمرة .

والتقى الرئيس السيسى نظيره القبرصى صباح اليوم بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث يشارك الرئيسان فى فعاليات الدورة ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال اناستاسيادس فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيلتقى الرئيس السيسى فى القاهرة يومى ١١ و١٢ أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن مصر وقبرص يتمتعان بعلاقات جيدة وقوية، مضيفا: " أشعر فى مل مرك التقى فيها الرئيس السيسى أننى التقى أخى".