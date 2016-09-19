مناقشة أحدث أساليب جراحة المسالك البولية والتناسلية بطب طنطا

أكد الدكتور ابراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا ان جامعة طنطا في الفترة الأخيرة اعطت اهتماماً كبيراً للمؤتمرات العلمية بصفة عامة والطبية منها بصفة خاصة باعتبارها تلعب دوراً رئيسياً في النهوض بالمنظومة الطبية وتطوير البحث العلمي جاء ذلك فى كلمته التى القاها فى افتتاح المؤتمر الثانى والثلاثون لقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية .

وأشارف سالم إلى ان واقع جامعة طنطا الحالى ومستقبلها القريب يحمل الكثير لكلية الطب فى مجال علاج الامراض المختلفة بما فيها امراض المسالك البولية والتناسلية من خلال الوحدات المتخصصة فى مجال امراض جراحات المسالك البولية والتناسلية بالمستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا والذى سيضعها فى مقدمة المؤسسات الطبية ذات القدرة على تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة قادرة على جذب اندر الخبرات العالمية فى مختلف المجالات الطبية.

يذكر إن المؤتمر يعتبر الاول الذي يعقد في مركز المؤتمرات الجديد بالمستشفى التعليمي العالمي الذي قام الدكتور سالم بإفتتاحه قبل ان انعقاده بدقائق والذي أُنشئ بالجهود الذاتية بتكلفة 1.3مليون جنيها ويتكون من ثلاثة قاعات الكبرى منها تتسع لـ 200 فرد واخرى ثانوية صغرى والاخيرة لكبار الزوار.

وحضر المؤتمر الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب والدكتور شريف شحاته وكيل كلية الطب للدراسات العليا والدكتور أيمن احمد حسان رئيس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية ورئيس المؤتمر والدكتور جمال موسى مدير المستشفى التعليمي العالمي والدكتور مجدي العشري مدير التأمين الصحى بالغربية واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.