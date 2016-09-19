الحكومة: لا حظر على الصادرات المصرية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بصدور حظر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ضد صادرات من منتجات مصرية، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة التى نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أكدت الوزارة أن إجمالى الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية المتاح على موقع (FDA) 2016 تشمل بعض الإنذارات لأعوام سابقة ومُحدثة بالمقارنة بدول أخرى، منها 10 إنذارات فقط تضمنت منتجات لشركات مصرية.

ووفقاً لما جاء بالتقرير يُعد عدد المنتجات المصرية محدود مقارنةً بالمنتجات من الدول الأخرى، ويمكن استعراض عدد من هذه الدول على النحو التالى "فرنسا (31 إنذار)، وألمانيا (37 إنذار)، والدنمارك (17إنذار)، وبلجيكا (21إنذار)، وكندا (68إنذار)، وإيطاليا (36إنذار) واليابان (41إنذار)، وجنوب كوريا (39إنذار)، وهولندا (25إنذار)، وإسبانيا (32إنذار)، وتايوان (45إنذار)، وانجلترا (45إنذار)".

وأشارت الوزارة إلى أن أحدث تقرير للمكتب التجارى بواشنطن قد أفاد بأن الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية ليست بمثابة حظر للمنتجات وإنما فقط إيقاف دخولها لحين معالجة السبب المؤدى لإيقافها، وأن الإنذارات الواردة بالتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خلال 2016 يشمل مختلف الدول المصدرة للسوق الأمريكية وتضمنت مئات المنتجات.

وأفادت الوزارة بأن المنتجات المصرية الموقوفة يمكن استئناف تصديرها للسوق الأمريكى بشرط الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، مشيرة إلى أن "توجيه الإنذارات" إجراء متعارف عليه فى التجارة الدولية وتتبعه كافة الدول تجاه وارداتها من الدول المختلفة، وأنه إذا ما رغبت أى شركة مصرية فى إعادة تصدير منتجاتها للولايات المتحدة يجب عليها اتباع ارشادات الـ FDA فى هذا الشأن.

كما نوهت الوزارة إلى أن صدور بيان رسمى من هيئة الغذاء والدواء السعودية بخلو منتجات الفراولة المجمدة المصرية من أى فيروسات يعد بمثابة تأكيد على جودة المنتجات المصرية، وشهادة لدحض الافتراءات والشائعات التى تسعى بعض الجهات لإنسابها للمنتجات المصرية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع وبصفة دورية المشكلات التى تواجه الشركات المصرية المُصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية، وذلك من خلال المكاتب التجارية المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم.