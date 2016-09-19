«ميدو»: «الزن» من الإعلام هيرجع رمضان صبحي في أول طيارة

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك، رفضه فكرة عودة رمضان صبحي صانع ألعاب ستوك سيتى لمصر، وإنهاء مشواره الاحترافى بداعي استبعاده من المباريات مع فريقه بعد خروجه من قائمة ناديه أمام كريستال بلاس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر “أي لاعب تحت سن 21 سنة فى العالم محتاج موسم ليكون لاعب أساسى فى البريميرليغ!! لا مجال لعودة رمضان صبحى لمصر إلا قبل أن ينجح فى تجربته”.

وتابع “الزّن من الإعلام المصرى على رمضان صبحى هيرجعه مصر فى أول طيارة فى يناير.. ماتركزوش معاه وانسوا إنه محترف أول موسم ! طبيعي إنه يبقى بره الـ١٨”.

وأكمل “أتمنى من السادة الإعلاميين التوقف عن التواصل مع المسئولين فى ستوك للسؤال عن سر استبعاد اللاعب من المباريات وسؤال مسئولي الأهلي عن استعادته”.

وأردف “لا تتعاملوا مع عدم مشاركة اللاعب على أنها شىء غير طبيعى.. عدم مشاركته فى أول موسم بشكل منتظم شىء طبيعى جدا خاصة إذا كانت النتائج غير جيدة!!”.