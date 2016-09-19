أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة عشرات الفلسطينيين وتلاميذ المدارس فى مواجهات مع قوات الاحتلال

Google+ Print
إصابة عشرات الفلسطينيين وتلاميذ المدارس فى مواجهات مع قوات الاحتلال إصابة عشرات الفلسطينيين وتلاميذ المدارس فى مواجهات مع قوات الاحتلال

ارشيفية

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وتلاميذ مدارس ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المواجهات وقعت على حاجز “أبو الريش” المقام على المدخل الجنوبى للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، ومحيط مدرسة طارق بن زياد، أصيب خلالها العشرات من المواطنين والتلاميذ بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن.

على صعيد آخر، استشهد شاب فلسطينى اليوم وأصيب آخر جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب الحرم الإبراهيمي النار صوبهما بزعم محاولتهما طعن جنود بمدينة الخليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا