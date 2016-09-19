إصابة عشرات الفلسطينيين وتلاميذ المدارس فى مواجهات مع قوات الاحتلال

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وتلاميذ مدارس ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المواجهات وقعت على حاجز “أبو الريش” المقام على المدخل الجنوبى للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، ومحيط مدرسة طارق بن زياد، أصيب خلالها العشرات من المواطنين والتلاميذ بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن.

على صعيد آخر، استشهد شاب فلسطينى اليوم وأصيب آخر جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب الحرم الإبراهيمي النار صوبهما بزعم محاولتهما طعن جنود بمدينة الخليل.