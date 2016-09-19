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التحقيق مع عاطل وتاجر بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بقنا

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التحقيق مع عاطل وتاجر بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بقنا التحقيق مع عاطل وتاجر بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء بقنا

العملة الاجنبية – ارشيفية

مراسل«ONA»:

تحقق النيابة العامة بفرشوط، برئاسة المستشار هيثم محمد، مع عاطل وتاجر بتهمة الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء ، بعد العثور بحوزتهما على عملات أجنبية.

كانت قوة أمنية بقيادة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى بأبو تشت، وإشراف اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد ألقت القبض على كل من “محمد.ث.ع”، 32 سنة – حاصل على الثانوية الأزهرية ، و”ميخائيل.م.ا”، 36 سنة – تاجر مواد غذائية ، مقيمان بمركز فرشوط بعد العثور بحوزة الأول على 443 يورو و75 ألفا 420 جنيها مصريا وبحوزة الثانى 200 ألف و20 جنيها مصريا.

وأفادت التحريات الأمنية التى أشرف عليها اللواء أيمن فتحى، مدير المباحث الجنائية، أن المتهمين أقرا بحيازتهما للعملات الأجنبية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى وتداولها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وأن العملات المصرية حصيلة استبدال العملات الأجنبية.

تم تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.

 

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