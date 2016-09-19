أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزيرة التعاون الدولي تؤكد رفض مصر للقروض المشروطة

Google+ Print
وزيرة التعاون الدولي تؤكد رفض مصر للقروض المشروطة وزيرة التعاون الدولي تؤكد رفض مصر للقروض المشروطة

الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي – أرشيفية

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن ترفض القروض المشروطة، مشيرةً إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها “ليست حبرًا على ورق” من أجل الحصول على قروض، وإنما برنامج فعلي يجري تنفيذه من أجل تحقيق الرخاء للمواطن المصري.

ونوهت نصر – خلال كلمتها أمام مؤتمر “يورومني” الـ 21 اليوم الإثنين – إلى أن الحكومة حريصة على وصول أكبر قدر من عائدات الإصلاح الاقتصادي إلى الفئات الأكثر تهميشًا في مصر من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ” أننا نطلع الجهات الدولية على خطط الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة المصرية”، مؤكدةً أن ” مصر لن تعود لزمن التبعية الاقتصادية ولكن علاقاتها ستكون مبنية على علاقات التكامل مع الأطراف الخارجية”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV»

طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV»

مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت

مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر