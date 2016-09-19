بالصور.. عودة بعثة حج القوات المسلحة من الأراضي المقدسة

عادت بسلامة الله بعثة الحج للقوات المسلحة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الأمل ورجاء القبول من الله ، وقد ضمت البعثة عدد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم ، وعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والتى تأتى فى إطار منظومة الرعاية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة بأبنائها المقاتلين.

وقد أشاد أعضاء البعثة بمستوى الإعداد والتنظيم الجيد والتنسيق مع السلطات السعودية لتوفير سبل الراحة للحجيج خلال أداء المناسك ، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وقدم أعضاء البعثة وأسر الشهداء والمصابين الشكر والإمتنان للقيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام الكبير والرعاية المستمرة التى توليها القوات المسلحة بهم وبأبنائهم ، معربين عن تقديرهم وإعتزازهم بالقوات المسلحة التى لا تنسى أبنائها الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن.