روسيا: لا معنى لالتزام الجيش السوري بوقف إطلاق النار من جانب واحد

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إنها ترى أنه “لا معنى” لالتزام القوات الحكومية السورية بوقف إطلاق النار من جانب واحد بينما تتعرض للهجوم من متشددين لا يمكن للولايات المتحدة كبح جماحهم.

وقال الفريق سيرجي رودسكوي، وهو مسؤول كبير في وزارة الدفاع في إفادة مقتضبة “ما زال الجنود السوريون والمواطنون المسالمون يموت، والسبب في هذا هو عدم تمتع الولايات المتحدة بأي نفوذ مؤثر على المعارضة السورية وعدم درايتها بالوضع الحقيقي على الأرض.

وأضاف “وفي ضوء عدم التزام المتشددين ببنود وقف إطلاق النار فإننا نعتبر أن التزام القوات الحكومية السورية به من جانب واحد لا معنى له”.

وأضافت الوزارة أن مراقبيها على الأرض سجلوا 53 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقالت إن هناك معلومات عن اندماج وحدات من المعارضة السورية المعتدلة مع “جماعات إرهابية” واستعدادها لشن هجمات بالاشتراك معها.