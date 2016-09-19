دراسة: تناول الأسماك يحسن مهارات القراءة لطلاب المدارس

إذا كان طفلك يعانى من صعوبة فى القراءة، فإن الحل يكمن فى الأطعمة التى تحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6 وأشهرها الأسماك.

وفى هذا السياق كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جوتنبرج فى السويد ونشرت فى مجلة علم نفس الطفل والطب النفسى، أن تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على أوميجا 3 و6 يحسن مهارات القراءة للأطفال فى المدارس.

وأوضح الدكتور ماتس جونسون، كبير الأطباء والباحث فى مركز جيلبرج النفسى العصبى فى أكاديمية ساهلجرينسكا، أن الأبحاث السابقة قد أشارت إلى أن هناك آثارا إيجابية لتناول أوميجا 3 والأحماض الدهنية أوميجا 6 فى الأطفال الذين يعانون من عدم الاهتمام وصعوبات القراءة.

وأشار الباحثون إلى أن الأطعمة التى تحتوى على أوميجا 3 تشمل الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات وبذور الكتان، والخضروات الورقية، وفى الوقت نفسه، فإن معظم الأحماض الدهنية أوميجا 6 تستمد من الزيوت النباتية.

ووجد الباحثون أن أغشية الخلايا فى الدماغ تتكون أساساً من الدهون غير المشبعة، وهناك دراسات تشير إلى أن الأحماض الدهنية مهمة لنقل الإشارات بين الخلايا العصبية وتنظيم نظم الإنذار فى الدماغ.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today".