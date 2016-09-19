البورصة تنهي تعاملاتها بارتفاع جماعي وسوق المال يربح 750 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم 750 مليون جنيه، فيما ارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 0.65%، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.48% ، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ 0.71%، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.14%.