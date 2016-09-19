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«ميركل» تعترف بمسؤوليتها نحو هزيمة حزبها في انتخابات برلين

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«ميركل» تعترف بمسؤوليتها نحو هزيمة حزبها في انتخابات برلين «ميركل» تعترف بمسؤوليتها نحو هزيمة حزبها في انتخابات برلين

انجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، إنها تتحمل حصتها من المسؤولية عن هزيمة الحزب المحافظ الذي تنتمي له في انتخابات ولاية برلين يوم الأحد، حين عاقب الناخبون الحزب بسبب سياساتها المرحبة بالمهاجرين.

وأضافت ميركل أنها كانت لتعود بالزمن إلى الوراء لو كان ذلك سيسمح لها باستعداد أفضل لتدفق نحو مليون مهاجر وفدوا إلى ألمانيا العام الماضي، مشيرة إلى أنها لو كانت تعلم أن الشعب يريدها أن تغير سياساتها بشأن المهاجرين لكانت درست الأمر.

ومضت قائلة إنه إذا كانت رغبة الشعب الألماني هي ألا تغمر البلاد هجرة بلا قيود أو قواعد منظمة “فإن هذا تحديدا هو ما أكافح من أجله”.

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