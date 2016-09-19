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ضبط ٥٧٩ كتابًا مدرسيًا غير مصرح بتداوله في المكتبات بالأزبكية

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ضبط ٥٧٩ كتابًا مدرسيًا غير مصرح بتداوله في المكتبات بالأزبكية ضبط ٥٧٩ كتابًا مدرسيًا غير مصرح بتداوله في المكتبات بالأزبكية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 579 كتابًا مدرسيًا لمراحل مختلفة غير مصرح بتداولها بإحدى المكتبات بالأزبكية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مفادها قيام “إبراهيم.ث.إ”، صاحب مكتبة بالأزبكية، ببيع كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم للمراحل المختلفة وغير مسموح بتداولها خارج وزارة التربية والتعليم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من استهداف المكتبة وضبط المتهم، وضبط بداخلها 579 كتابًا لمراحل دراسية مختلفة تابعة لوزارة التربية والتعليم وغير مصرح بتداولها خارج نطاق الوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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