دراسة: الآلاف يلعبون «بوكيمون جو» أثناء قيادة السيارات

ذكر باحثون أمريكيون أن آلاف الأشخاص يلعبون “بوكيمون جو” أثناء قيادة السيارات، وذلك بعد دراسة تعليقات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الدراسة، التي استغرقت 10 أيام لمراجعة التغريدات على موقع تويتر، وجود أكثر 110 آلاف حالة منفصلة عانى خلالها أشخاص يقودون السيارات أو يسيرون في الشارع من تشتت الذهن لأنهم كانوا يلعبون “بوكيمون جو”، بحسب ما ذكرته “بي بي سي عربي” اليوم الإثنين.

وقال الأطباء الذين عملوا على الدراسة إن عملية تشتت الذهن هذه تسببت في وقوع حوادث.

وكتب أحد المستخدمين على حسابه على تويتر “يا إلهي! اصطاد البوكيمون وأنا أقود السيارة”.

كما كتب مستخدمون آخرون عن مارة في الشارع تعرضت حياتهم للخطر، إما بسبب لعبهم “بوكيمون جو” أثناء السير دون انتباه، أو بسبب السائقين الذين كانوا يلعبون أثناء القيادة.

وكتب مستخدم عن حادثة، قائلا “رأيت للتو طفلا صدمته سيارة أثناء محاولة اصطياد بوكيمون”.

ويقول آخر “مررت الآن بأول تجربة من هذا النوع حين مر طفل أمام سيارتي مباشرة بينما كان يلعب بوكيمون جو”.

وقتلت امرأة في أغسطس بعد أن صدمها سائق، كان يلعب “بوكيمون غو”، بسيارته في توكوشيما باليابان.

ودرس الباحثون أيضا تقارير إخبارية خلال الفترة من 10 إلى 20 يوليو، ووجدوا أن هناك 14 حادثة غريبة تسببت فيها لعبة “بوكيمون جو”.

ومن بين الحوادث اصطدام سيارة بشجرة بينما كان السائق يلعب اللعبة.

وفي منتصف شهر يوليو، كانت لعبة “بوكيمون جو” في ذروة انتشارها من حيث عدد المستخدمين في الولايات المتحدة رغم أنها لم تظهر فيها منذ فترة طويلة.

وبحلول نهاية أغسطس، ذكرت تقارير إعلامية أن عددا كبيرا من المستخدمين توقفوا بالفعل عن ممارسة اللعبة.

وصممت شركة “نيانتك”، التي ابتكرت “بوكيمون جو”، تحذيرا يصدر عندما يكون المستخدم يمارس اللعبة أثناء قيادة السيارة بسرعة كبيرة.

وتطلب الرسالة من اللاعبين الضغط على زر للتأكيد على أنهم يستقلون السيارة فقط ولا يقودونها.

لكن كُتّاب التقرير، المنشور في دورية جمعية الطب الأمريكية، قالوا إن هناك تدابير أخرى يمكن اتخاذها لحماية السلامة العامة.

ومنها “ربما يكون من الضروري إيقاف اللعبة لفترة بعد اكتشاف السرعة العالية، وذلك في ضوء ملاحظاتنا عن أن اللاعبين يقودون أو يستقلون سيارات”.

“في الوقت نفسه يُمكن تعطيل ألعاب الواقع المعزز بالقرب من الطرق أو مرآب السيارات لحماية المشاة والسائقين على حد سواء”.

“كما يُمكن أن تشمل الألعاب تحذيرات واضحة حول القيادة وسلامة المشاة”.

وفي تصريح خاص لبي بي سي، قالت شركة “ناينتك” إن هناك تحذيرات في تطبيق اللعبة، تخبر اللاعبين بألّا يلعبوا أثناء القيادة.

وأضافت “نأخذ سلامة اللاعب بعين الاعتبار ونريد من الجميع قضاء وقت رائع أثناء لعب بوكيمون جو بأمان”.

وتابعت “نحث الجميع على عدم القيام بأية أنشطة على الهاتف المحمول تؤدي لتشتت الذهن أثناء القيادة، سواء كانت الألعاب أو الرسائل النصية، أو حتى القراءة أو أي أمر آخر”.