أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة «جرانة» في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ22 نوفمبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة «جرانة» في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ22 نوفمبر تأجيل محاكمة «جرانة» في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ22 نوفمبر

محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق – أرشيفية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في قضية الكسب غير مشروع لجلسه ٢٢ نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لإعلان زوجة المتهم وابنته بالقضية، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وأمانة سر حسن الصيفي، حسبما أفاد مراسلنا.

يذكر أن أحال جهاز الكسب غير المشروع، محمد زهير جرانة بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، حيث استغل صفته الوظيفية نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي نتج عنه زيادة في الثروة بعد اكتتابه الصفات الوظيفية – وزيرًا للسياحة – خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، حين حصل لنفسه على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه وأسرته.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا