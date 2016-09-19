تأجيل محاكمة «جرانة» في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ22 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في قضية الكسب غير مشروع لجلسه ٢٢ نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لإعلان زوجة المتهم وابنته بالقضية، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وأمانة سر حسن الصيفي، حسبما أفاد مراسلنا.

يذكر أن أحال جهاز الكسب غير المشروع، محمد زهير جرانة بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، حيث استغل صفته الوظيفية نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي نتج عنه زيادة في الثروة بعد اكتتابه الصفات الوظيفية – وزيرًا للسياحة – خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، حين حصل لنفسه على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه وأسرته.