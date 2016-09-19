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سمية الخشاب ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC».. الأربعاء المقبل

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سمية الخشاب ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC».. الأربعاء المقبل سمية الخشاب ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC».. الأربعاء المقبل

الفنانة سمية الخشاب – أرشيفية

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، والمذاع على شاشة CBC، النجمة سمية الخشاب في حلقة مميزة وخاصة.

ومن المقرر إذاعة الحلقة يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصرًا.

وتتحدث سمية خشاب – خلال الحوار – عن كواليس عملها الفني، وأبرز التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الفنية.

كما تتحدث عن حياتها الأسرية والشخصية، وكيف كانت دافعًا لها للنجاح والوصول إلى مرحلة النجومية.

وتكشف النجمة عن أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي قدمتها خلال رحلتها، وما الجديد الذي تستعد له الفترة المقبلة.

كما تكشف عن وجهة نظرها ورؤيتها الخاصة للسينما الآن، وأبرز المشكلات التي تواجه صناعة السينما، وما المطلوب من الدولة للحفاظ على هذه الصناعة الهامة والحيوية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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