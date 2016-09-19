نائب وزير الأمن الوطني الصينى يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، “مونج كيو فينش” نائب وزير الأمن الوطني الصيني، قادمًا على رأس وفد رفيع عبر الإمارات، في زيارة لمصر.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة “مونج كيو فينش” بمصر 3 أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والصين، حسبما أفاد مراسلنا.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن المسئول الأمني الصيني وصل متن طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبي، وكان السفير “سونج آي قوه” سفير الصين لدى القاهرة في استقبال الوفد الصيني بصالة كبار الزوار.

وأضافت المصادر، أن المسئول الصيني سيلتقي – خلال زيارته – مع عدد من كبار المسئولين، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والصين، خاصةً في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات لمواجهة التنظيمات الإرهابية.