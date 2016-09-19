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وفود الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» توقع على دراسات سد النهضة بالخرطوم

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وفود الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» توقع على دراسات سد النهضة بالخرطوم وفود الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» توقع على دراسات سد النهضة بالخرطوم

أنهت اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضه الإثيوبي، أولى جلسات اجتماعها الثاني عشر، التي عقدت، اليوم الإثنين، بالخرطوم، بحضور وفود الدول الثلاث والسودان وإثيوبيا، وسط مناخ من التوافق.

وصرح رئيس الجانب المصري المهندس أحمد بهاء، إنه تم خلال الجلسة التوافق على كل مستندات التعاقد ، وتوقيعها بالأحرف الأولى ، من رؤساء اللجان الفنية ، بعدد 5 نسخ ، تضم كل منها 200 صفحة، مشيرا إلى أن كل ملاحظات الدول ، قد تم أخذها في الاعتبار بالتوافق ، في مناخ ودي وإيجابي .

وأضاف ، أنه تم التوافق أيضا على برنامج احتفالية توقيع العقود مع المكاتب الاستشارية ، المزمع إقامتها غدا الثلاثاء ، بحضور وزراء الري بالدول الثلاث وممثلي المكاتب الاستشارية، موضحا أنه من المقرر أن يلقي الوزراء كلمات افتتاحية ، بمناسبة التوقيع ، لافتا إلى أن ممثلي المكاتب الفنية ” بي آر ل” و ” أرتيليا” والقانوني ” كوربت” ، في طريقهم للعاصمة السودانية للمشاركة في احتفالية توقيع العقود بشكل نهائي غدًا.

واشار، إن أعضاء الوفد المصري بذلوا جهودا كبيرة ، خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أنهم راجعوا كل كلمة في العقود ، وتم التشاور حول كل نقطة ، واستشارة المكتب القانوني المسئول .

ومن جانبه ، أكد الدكتور علاء الظواهري عضو الوفد المصري ، أن اتفاق إعلان المبادئ ، الموقع بين رؤساء الدول الثلاث ، وبنود عقود الدراسات الفنية ،التي ستوقع غدا ، ستكون هي محددات التزام الدول الموقعة بكافة بنودها .

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