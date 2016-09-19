وزير النقل في لاتفيا يصل القاهرة لبحث التعاون بين البلدين

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، “أولديس أوجوليس” وزير النقل في لاتفيا، قادمًا على رأس وفد رفيع المستوى من النمسا، في زيارة لمصر.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة “أوجوليس”، 4 أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر ولاتفيا، خاصةً في قطاع السكك الحديدية، حسبما أفاد مراسلنا.

صرحت مصادر أمني بالمطار، بـأن تم إنهاء إجراءات وصول وزير النقل في لاتفيا، والذي وصل برفقة وفد على متن الطائرة النمساوية القادمة من فينا بصالة كبار الزوار.

وأضافت المصادر، أن عدد من العاملين بالسفارة اللاتفية بالقاهرة كانوا في استقبال الوزير.

ومن المقرر أن يلتقي وزير النقل اللاتفي – خلال زيارته – مع عدد من كبار المسئولين، لبحث سُبل دعم التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا في مجالات النقل، خاصةً قطاع السكك الحديدية .