«الأسد»: غارة التحالف على الجيش «عدوان أميركي سافر»

وصف الرئيس السوري، بشار الأسد، غارات التحالف الدولي التي استهدفت مواقع للجيش السوري في دير الزور، بـ”العدوان الأميركي السافر”، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال الأسد خلال استقباله وفدًا إيرانيًا، اليوم الاثنين، “كلما تمكنت الدولة السورية من تحقيق تقدم ملموس سواء على الصعيد الميداني أو على صعيد المصالحات الوطنية، يزداد دعم الدول المعادية لسوريا للتنظيمات الإرهابية”.

وأضاف: “آخر مثال على ذلك كان العدوان الأميركي السافر على أحد مواقع الجيش السوري فى دير الزور لمصلحة تنظيم داعش”.

وقتل خلال الغارة التي وقعت السبت، عشرات الجنود السوريين، فيما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنها قد تكون “عن طريق الخطأ”، وأن قواته “اعتقدت أنها ضربت موقعا قتاليا لتنظيم داعش كانت تراقبه لبعض الوقت قبل القصف”.

وأدلى الأسد بتصريحاته عندما استقبل وفدًا، يرأسه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري.

وقالت “سانا” إن اللقاء تناول “العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين والمستجدات على الساحة السورية وأبعادها الإقليمية والدولية”.

ولفت الأسد إلى “أهمية الدعم الذي تقدمه إيران وروسيا والدول الصديقة الأخرى، في تعزيز صمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها”.