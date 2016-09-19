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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و25 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالشرقية

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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و25 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالشرقية ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و25 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالشرقية

> الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و25 تذكرة هيروين قبل ترويجها، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث فاقوس ومعاونيه النقيبين محمد حيدة وثروت الأحمدى، من ضبط "السيد ج ع" عامل ومقيم عرب شمس دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى و3 طلقات و25 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.


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