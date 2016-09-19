التعليم: "الطالب اللى مش هيحضر بنسبة 85%سيحرم من الامتحان ويحول منازل"

أكد الدكتورالهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الذى لم يحقق نسبة الـ"85%" من الحضور لن يسمح له بدخول الامتحان، إلا بنظام المنازل فقط، مشيراً إلى أن ولى الأمر الذى يرغب فى عدم حضور نجله للمدرسة عليه التحويل منذ بداية العام إلى نظام المنازل، ويترك المكان لغيره من زملائه.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الطالب الذى لم يحقق نسبة الـ"75%" من الحضور العملى لم يسمح له بدخول الامتحانات.