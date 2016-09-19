تقرير – برشلونة يجهز عرضا لضم مدافع أرسنال

يستعد برشلونة للتقدم بعرض من أجل ضم هيكتور بيليرين مدافع أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية فإن برشلونة يرغب في تعزيز مركز الظهير الأيمن إذ أن لويس إنريكي مدرب الفريق يشعر أنه لم يجد بعد بديلا لرحيل داني ألفيش خلال سوق الانتقالات الصيفية إلى يوفنتوس.

وأشار التقرير إلى أن بيليرين يشعر أنه سعيدا مع أرسنال ويستمر عقده الحالي حتى 2019.

وكان روبرت فيرنانديز المدير الرياضي لبرشلونة قد قال في وقت سابق إن بيليرين هو اللاعب المثالي للفريق الكتالوني.

ولعب صاحب الـ21 عاما لبرشلونة في الفترة من 2003 وحتى 2011 وكان أحد شباب لامسيا الواعدين قبل أن يرحل إلى أرسنال في 2011 ووقع على عقد احترافي مع المدفعجية في 2013.