رئيس نابولي: لن تطأ قدمي ملعب الفريق مجددا سأركز على صناعة الأفلام

قال أوريلو دي لاورينتيس رئيس نابولي إنه لن يحضر مباريات في ملعب فريقه "سان باولو" نظرا لرغبته في التركيز على صناعة الأفلام وانتاجها في أمريكا.

ويأتي ذلك مع رغبة دي لاورينتيس في بناء ملعب جديد لفريقه يتسع لـ20 ألف متفرج بإمكانيات أفضل حسب تقارير صحفية إيطالية وهو ما أكده رئيس النادي.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" لدي لاورينتيس قال:"لازلت أحب النادي، السبب الرئيسي وراء قراري بعدم دخول سان باولو مرة أخرى هو رغبتي في الرحيل إلى أمريكا مع عائلتي لكي أتابع عملي في إنتاج الأفلام".

وأضاف "لقد كنت في إيطاليا مع نابولي لمدة 12 عاما، لكن الوقت قد حان للتحرك الآن".

وتابع "السبب الآخر والذي لا أرغب أن تطأ قدمي سان باولو بسببه هو أنني لا أرى أي شيء في ذلك الملعب، من الأفضل مشاهدة المباريات على شاشة التلفزيون، سأعود فقط في حالة واحدة إن بنيت ملعبا بنفسي".

وأتم "لن يكون سان باولو لكن صندوق مجوهرات رائع ملعب يتسع لـ20 ألف متفرج سيكون دائما ممتلئ".

ويحتل نابولي حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها بالبطولة.