تقرير في الجول - احذر يا يوفنتوس من الركلات الركنية

تعرض يوفنتوس لخسارة في دربي إيطاليا أمام إنتر ميلان متكبدا خسارته الأولى هذا الموسم والأولى على ملعب سان سيرو منذ 2010.

هدفان لماورو إيكاردي و ايفان بيريسيتش رفعا عدد الأهداف التي هزت شباك يوفنتوس هذا الموسم إلى أربعة في الجولات الأربعة، فلم يخرج يوفنتوس بشباك نظيفة سوى في مباراة وحيدة فقط هذا الموسم أمام لاتسيو.

وتكشف الأهداف الأربعة عن مشكلة كبيرة لدى دفاع يوفنتوس هذا الموسم، فثلاثة منهم جاءوا عن طريق ركلات ركنية وإن كانت الأهداف الأربعة هو نفس العدد الذي استقبله يوفنتوس من الأهداف خلال نفس المدة من الموسم الماضي.

الفريق الذي استقبل 24 هدفا في أول مواسم ماسيمو أليجري قلوا إلى 20 هدف الموسم الماضي، أتى 2 منهم من ركنيتين خلال الموسم الماضي مقابل ثلاثة حتى الآن بعد أربعة جولات فقط.

وظهرت نقطة ضعف واضحة على الخط الخلفي للبيانكونيري في الأربع الجولات الأولى رغم الأطوال التي يتميز بها مدافعي الفريق ليوناردو بونوتشي صاحب الـ190 سم وجورجيو كيلليني وأندريا بارزالي اللذين يبلغ طولهما 187 سم.

وجاءت الثلاثة أهداف من 15 ركنية فقط احتسبت على البيانكونيري بنسبة هدف لكل خمس ركنيات على الفريق وهي نسبة ستكون كارثية إن لم يتعامل أليجري مع المشكلة الواضحة.

وتعتبر نتيجة 2-1 هي المفضلة في هزائم أليجري منذ وصوله إلى يوفنتوس والذي لم يتعرض سوى لـ9 هزائم محلية طوال الموسمين الماضيين بجانب هزيمة الأمس.

حيث جاءت خمسة من الهزائم التسعة بتلك النتيجة وكانوا أمام إنتر ميلان ونابولي وروما وهيلاس فيرونا الموسم الماضي إضافة إلى تورينو الموسم قبل الماضي.

الأربع مباريات المتبقية انتهوا بهزيمة يوفنتوس بهدف دون رد وذلك أمام ساسولو وأودينيزي وبارما وجنوى.