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في الموسم السابع.. «عين» ينطلق من مهرجان وهران السينمائي

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في الموسم السابع.. «عين» ينطلق من مهرجان وهران السينمائي في الموسم السابع.. «عين» ينطلق من مهرجان وهران السينمائي

الإعلامية سليمان، مقدمة برنامج عين المذاع على شاشة الحياة – أرشيفية

تقدم الإعلامية شيرين سليمان، تغطيةً خاصة لمهرجان “وهران” السينمائي الدولي، في الموسم الجديد من برنامج “عين” الذي تعود حلقاته على قناة الحياة، ابتداءً من يوم الإثنين الموافق الـ 3 من أكتوبر المقبل .

وقالت شيرين، إن ” الحلقات الجديدة تتضمن أكثر من مفاجأة، فإلى جانب تغطية فعاليات مهرجان وهران السينمائي – الذي يُعد أحد أشهر وأهم المهرجانات السينمائية في شمال أفريقيا والعالم العربي – سيقدم البرنامج لقاءات حصرية مميزة مع كبار الفنانين، حيث ستشهد الحلقات الأولى حوارت مع فاروق الفيشاوي ونيكول سابا”.

وأضافت مقدمة برنامج عين، أن حلقات الموسم السابع من البرنامج ستشهد عدة تطورات على مستوى الشكل والمضمون، مع الحفاظ على الروح الخاصة للبرنامج، من حيث المتابعة الخبرية، وتغطيات أحداث وكواليس الوسط الفني.

“عين” من إخراج كريم عاطف، وبرديوسر ريهام مجدي، ورئيس التحرير عادل عبدلله.

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