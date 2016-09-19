وزيرة التعاون الدولي: مصر ترفض القروض المشروطة

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن مصر ترفض القروض المشروطة، مشيرة إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة “ليست حبرا على ورق” من أجل الحصول على قروض، وإنما برنامج فعلي يجري تنفيذه من أجل تحقيق الرخاء للمواطن المصري.

ونوهت نصر – في كلمتها أمام مؤتمر “يورومنى” الـ 21 اليوم الاثنين – إلى أن الحكومة حريصة على وصول أكبر قدر من عائدات الإصلاح الاقتصادي إلى الفئات الأكثر تهميشا في مصر من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي.

وأشارت إلى أننا نطلع الجهات الدولية على خطط الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر لن تعود لزمن التبعية الاقتصادية ولكن علاقاتها ستكون مبنية على علاقات التكامل مع الأطراف الخارجية.