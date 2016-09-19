الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا في بداية موجة حارة.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة، كبداية لموجة حارة ليسود طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على معظم الأنحاء والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع – بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط – أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: “القاهرة 23 – 36، الإسكندرية 24- 34، مطروح 22 – 35، بورسعيد 24 – 33، دمياط 25 -33، الغردقة 25 – 37، شرم الشيخ 27 – 38، وسط الدلتا 23 – 34، الأقصر23 – 40، أسوان 25 – 41، شلاتين 26 – 37، حلايب 27 – 36″ .

أ ش أ