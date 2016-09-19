تنفيذ مشروع تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والطلبة بالمدارس في الوادي الجديد

مراسل«ONA»:

زارت لجنة من إدارة العمليات بمشروع “تكافل وكرامة”، بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين ، محافظة الوادي الجديد، لدعم الأسر الفقيرة والطلبة بمراحل التعليم المختلفة.

وقال إمام فوزي، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، في تصريح صحفي، إن لجنة ستنفذ المشروع بمركزي باريس والفرافرة ، بعد أن عقدت ورشة عمل مع مديري الإدارات الاجتماعية والوحدات الاجتماعية، لتعريف العاملين بالإدارات والوحدات على الفئات المستحقة من الأسر لمشروع التكافل، والأفراد المستحقين لمشروع كرامة .

وأوضح الدكتور أحمد لطيف، مدير إدارة العمليات بمشروع تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى ، أن الوزارة وضعت شروط لدعم الأسر بالأماكن الفقيرة بالمحافظات، واختيار الوادى الجديد ضمن مشروع تكافل وكرامة سيكفل للأسر حياة كريمة .

وقال لطيف في تصريح صحفي، إن المشروع سيمنح الأسرة 350 جنية ،بالإضافة لمنح الأبناء كل طالب على حدة بمراحل التعليم المختلفة مبالغ مالية ، ليصل بذلك دعم الأسرة الي 650 جنية بشرط متابعة المشروع من أخصائيين اجتماعين للحالات المستحقة للدعم من خلال عدم تسرب الأبناء من التعليم ،وحضور الأسرة لندوات التثقيف الصحى للاهتمام بالناحية الصحية ،علي أن يبدأ المشروع تنفيذه بمركزي الفرافرة وباريس .