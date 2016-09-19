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بريطانيا تؤكد أنها شاركت بضربات للتحالف قتلت جنوداً سوريين

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بريطانيا تؤكد أنها شاركت بضربات للتحالف قتلت جنوداً سوريين بريطانيا تؤكد أنها شاركت بضربات للتحالف قتلت جنوداً سوريين

مقاتلة بريطانية (أرشيفية)

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، أنها شاركت في ضربات جوية قادتها الولايات المتحدة في سوريا هذا الأسبوع، قالت روسيا إنها أسفرت عن مقتل جنود سوريين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: “نستطيع أن نؤكد أن بريطانيا شاركت في الضربة الجوية التي نفذها التحالف مؤخراً في سوريا يوم السبت، ونحن نتعاون بالكامل في التحقيق الذي يجريه التحالف”، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت: “لا يمكن أن تتعمد بريطانيا استهداف وحدات الجيش السوري”. وأحجمت عن مزيد من التعقيب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، إن طائرات أمريكية قتلت أكثر من 60 جندياً سورياً في أربع ضربات جوية باستخدام طائرتين من طراز إف-16 واثنتين من طراز إيه-10 من جهة العراق.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر عسكري قوله، إن طائرات أمريكية قتلت ما لا يقل عن 90 جندياً سورياً في الضربات على مدينة دير الزور في شرق سوريا.

وتحقق الولايات المتحدة في الأمر لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال لشبكة (سي.إن.إن) أمس الأحد إن ما حدث “شيء مروع، نعترف به جميعاً ونأسف له”.

كما شاركت أستراليا في الضربات وقدمت وزارة الدفاع الأسترالية تعازيها لأسر الجنود السوريين الذين قتلوا أو أصيبوا في الواقعة.

 

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