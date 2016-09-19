التعاون الدولي: مصر اجتذبت تمويلات بـ 15 مليار دولار خلال 12 شهرًا

أعلنت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أن مصر اجتذبت نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها خلال 12 شهرا.

وأكدت أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها والتي تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وأن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% نهاية العام 2016- 2017.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى – في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يورومنى”- إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبى، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار.

اضافة إلى تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وأدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها فى 12 شهرا