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عمان تطالب إسرائيل بتفاصيل حول قتل أحد مواطنيها فى القدس

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عمان تطالب إسرائيل بتفاصيل حول قتل أحد مواطنيها فى القدس عمان تطالب إسرائيل بتفاصيل حول قتل أحد مواطنيها فى القدس

ارشيفية

قالت الأردنية، اليوم الاثنين، أنها طلبت من سفيرة إسرائيل فى عمان تفاصيل حول مقتل مواطنها سعيد العمرو فى القدس برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضى.

وأضاف الحكومة في بيان، أن وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة محمد المومني، التقى سفيرة إسرائيل فى عمان عينات شلاين بوزارة الخارجية على خلفية مقتل العمرو.

وأوضح أن المومنى طلب من شلاين “تزويد وزارة الخارجية بكافة التوضيحات المطلوبة والمعلومات التفصيلية عن الحادث والتحقيقات الجارية بشأنه لاتخاذ الموقف المناسب”.

ونقل البيان عن المومنى أن “الأردن ومن خلال كافة الاجهزة المختصة سيتابع حادثة قتل الشهيد العمرو والوقوف على كافة تفاصيلها “.

وأضاف أن “المواطن الأردنى هو محور الاهتمام للمملكة الاردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبًا داخل الوطن وخارجه وأن الأردن معنى بمتابعة احوال وقضايا مواطنيه والدفاع عنها فى كل مكان من العالم “.

ووصل جثمان العمرو مساء الأحد عبر جسر الملك حسين إلى الأردن حيث سيواري الثرى.

وأفادت الشرطة الاسرائيلية الجمعة أن سعيد العمرو قتل برصاص شرطية بعد أن حاول طعنها عند باب العامود أحد المداخل الرئيسية إلى المدينة القديمة فى القدس الشرقية التى تحتلها إسرائيل منذ 1967.

ونددت وزارة الخارجية الأردنية السبت بمقتل العمرو (28 عاما) مؤكدة أنها “ستتخذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بمثل هذه الحالات “.

وشككت الوزارة برواية الجيش الإسرائيلى متهمة إياه بإطلاق النار بشكل متعمد، ولا يزال التوتر المخيم بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ حوالي عام يثير مخاوف الأسرة الدولية فى غياب آفاق للسلام بين الطرفين.

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