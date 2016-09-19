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حملة موسعة على مستودعات اسطونات الغاز بمدن جنوب سيناء

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حملة موسعة على مستودعات اسطونات الغاز بمدن جنوب سيناء حملة موسعة على مستودعات اسطونات الغاز بمدن جنوب سيناء

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

شنت  هيئة  الرقابة الإدارية بجنوب سيناء حملة موسعة على مستودعات اسطوانات الغاز بطور سيناء تحت إشراف الرائد محمد رمضان، عضو هيئة الرقابة الإداية بجنوب سيناء والمهندس علاء خربية، وكيل وزارة بالمحافظة والجنة من التموين، حيث توجهت الحملة على مخازن مستودعات اسطوانات الغاز بمدينة طور سيناء، وشددت على توفير اسطوانات الغاز لجميع المواطنين بالسعر الرسمى دون زيادات .

وقال محمد رمضان عضو هيئة الرقابة: إن الحملة مستمرة على جميع المستودعات بالمدن والقرى المحافظة للتأكد من توفير الاسطونات بسهولة وقامت الحملة بوزن اسطوانات الغاز، ولم تسفر عن أى مخلفات فى الوزن، وذلك فى إطار  سلسة الحملات المفاجئة على الأسواق لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين وعدم استغلال المواطنين ومنع البيع فى السوق السوداء .

 


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