وزير التعليم: لم نحدد جنسية تيران وصنافير في مناهج الوزارة

أكد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم، أن مناهج الوزارة لا يوجد بها أي حديث عن تحديد جنسية جزر تيران وصنافير سواء كانت مصرية وسعودية.

وأعلن وزير التعليم، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين، استعدادات المدارس أن العام الجديد يلتحق للتعليم ٢٠ مليون طالب ٢٠١٦_٢٠١٧.

وأضاف الهلالى انه تم دمج ١٩الف طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى قرار وزارى جديد عن دمج هؤلاء الطلاب فى التعليم الفنى ، انه يتم الان العمل فى المدرسة الثانوية الفنية النووية فى الضبعة ومن المخطط ان تبدأ العمل بها العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه تم افتتاح ١٧ منهج مطور فى ١٧مهنة بمتطلبات سوق العمل، وأنه تم اعادة تسكين المعلمات المغتربات الناجحات فى مسابقة ٣٠الف معلم .

وأضاف أن الوزارة فى صدد الاعلان عن مسابقة جديدة على الوظائف المتبقية من مسابقة ٣٠ ألف معلم.