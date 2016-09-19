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ضبط 3 أشخاص لبيعهم كروت شحن أزيد من السعر في قنا

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ضبط 3 أشخاص لبيعهم كروت شحن أزيد من السعر في قنا ضبط 3 أشخاص لبيعهم كروت شحن أزيد من السعر في قنا

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت وحدة مباحث بقنا، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم ببيع كروت شحن بأزيد من السعر المحدد لهم بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط كمية من كروت الشحن بحوزة عدد من الأشخاص بقنا.

وكشفت التحريات قيام قوة من مباحث التموين بضبط كلا من “محمد .ع . م “، 45 سنة- صاحب محل هواتف و بحوزته عدد 119 كارت شحن و “محمد . أ . م ” 45 سنة – صاحب محل هواتف محمولة وبحوزته عدد 103 كارت شحن و ” محمد . ص . ع “، 40 سنة- صاحب محل هواتف و بحوزته عدد 15 لقيامهم ببيع الكروت بأزيد من السعر .

تم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق .

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أونا

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