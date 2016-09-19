مقتل 8 أفراد من الشرطة الأفغانية فى ضربتين جويتين أمريكيتين

قال مسؤولون أفغان، اليوم الاثنين، إن ضربتين جويتين أمريكيتين قتلتا ما يصل إلى ثمانية أفراد من الشرطة الأفغانية خارج عاصمة إقليم أرزكان، فيما تقاتل قوات الأمن بمساندة ضربات جوية أمريكية متشددي طالبان فى الإقليم.

وذكر رحيم الله خان، قائد وحدة شرطة الاحتياط فى أرزكان، أن الضربة الجوية الأولى فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، قتلت شرطيا بينما استهدفت الضربة الثانية أول من جاءوا استجابة للضربة الأولى مما أسفر عن مقتل سبعة آخرين على الأقل.

وذكر مسؤول آخر وهو نائب قائد شرطة أرزكان محمد عبد القوي عمرى أن عدد القتلى ستة، لكنه أبلغ أيضا عن مقتل أفراد الشرطة فى ضربة جوية أجنبية.

وأكدت قيادة الجيش الأمريكي فى كابول أن طائراتها نفذت ضربة جوية فى المنطقة، لكنها قالت إنها استهدفت “أفرادا يطلقون النار ويشكلون تهديدًا” لقوات الأمن الوطنية الأفغانية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الأمريكي البريجادير، جنرال تشارلز كليفلاند، فى بيان “ليس لدينا المزيد من المعلومات عن هوية هؤلاء الأفراد ولا سبب هجومهم على قوات الأمن الأفغانية”.

وأكد “الولايات المتحدة والتحالف والقوات الأفغانية لهم الحق فى الدفاع عن النفس وفى تلك الحالة كنا نستجيب لتهديد مباشر”.