رئيس اتحاد الكرة يشارك في اجتماع لجنة المسابقات

حرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، على حضور اجتماع لجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامر حسين، مؤكدًا أن نجاح لجنة المسابقات في إدارة مسابقات الكرة المصرية يعد نجاحًا للاتحاد بكامله.

وأشاد أبوريدة بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التي تضم شخصيات محترمة وعلى كفاءة عالية، وخاصة أنها اللجنة الوحيدة المستمرة في عملها بعد استقالة اللجان الأخري التي سيعاد تشكيلها، مشيرًا إلى أن بداية عمله في مجال كرة القدم كانت من خلال عضويته بلجنة المسابقات، ولذلك يعرف جيدًا مدى أهمية عمل هذه اللجنة في المنظومة الكروية.