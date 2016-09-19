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تفحم 90 نخلة في حريق بمزرعة بالوادى الجديد‎

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تفحم 90 نخلة في حريق بمزرعة بالوادى الجديد‎ تفحم 90 نخلة في حريق بمزرعة بالوادى الجديد‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تفحمت 90 نخلة، في حريق هائل شب بمزرعة في منطقة “جوشنا” بواحة الفرافرة بالوادي الجديد دون خسائر بشرية .

تلقي اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمنطقة زراعية بمركز الفرافرة، تسبب في تفحم كميات كبيرة من أشجار النخيل ملك ” محمد أصلان أبو النور”، مدير الشئون المالية بمجلس مدينة الفرافرة .

وإنتقلت سيارات الإطفاء إلي موقع الحريق وتمت السيطرة علي الحريق، وتسبب الحريق في تفحم 70 نخلة غير مثمرة و 20 نخلة مثمرة ، وكميات من النباتات الجافة والإعشاب .

تحرر المحضر رقم 905 – إداري قسم شرطة الفرافرة ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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