السعودية: القبض على 1390 متهماً بالإرهاب خلال 2016

أطاحت العمليات الاستباقية للأجهزة الأمنية السعودية خلال العام الهجري الجاري بـ1390 متهما، تورطوا في قضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة، بمعدل 116 متهماً في الشهر، و4 متهمين يومياً.

وقال تقرير نشرته صحيفة “الوطن” السعودية الصادرة اليوم الإثنين “إن المقبوض عليهم المشتبهون خلال العام الحالي ينتمون إلى 33 جنسية، تصدر السعوديون القائمة بـ967 متهما، وجاء في المرتبة الثانية اليمنيون بـ154، تلاهم السوريون بـ76 متهماً”.

وكانت أنباء صحفية سعودية ذكرت أول أمس السبت الماضي أن الأجهزة الأمنية السعودية اطاحت ب 54 متهماً بالإرهاب من بداية ذي الحجة 3 سبتمبر الجاري وحتى يوم وقفة عرفات 12 سبتمبر الجاري، أي خلال 9 أيام، منهم شخص من بروناي.