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إيقاف إبراهيم حسن 8 مباريات وتغريمه

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إيقاف إبراهيم حسن 8 مباريات وتغريمه إيقاف إبراهيم حسن 8 مباريات وتغريمه

قرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري 8 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

وجاء ذلك الإيقاف نظرا لأن إبراهيم حسن قام بسب الحكم وحاول الاعتداء عليه خلال مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري.

وكان المصري قد خسر بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز من نظيره طلائع الجيش.

وفرضت لجنة المسابقات غرامة 10 آلاف جنيه على النادي المصري، مقسمة إلى 5 ألاف جنيه لتعطيل اللعب و5 ألاف أخرى لسب عمال النادي لحكم المباراة.

يذكر أن حسام حسن المدير الفني للمصري هو الآخر تعرض للإيقاف في نهاية الموسم لثلاث مباريات، ونفذ العقوبة في مباراتين منهم.

ويواجه المصري نظيره النصر للتعدين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري يوم السبت.

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