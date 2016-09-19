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خبر في الجول - عامر حسين يجتمع بمدير أمن الإسكندرية لتأمين نهائي دوري الأبطال

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خبر في الجول - عامر حسين يجتمع بمدير أمن الإسكندرية لتأمين نهائي دوري الأبطال خبر في الجول - عامر حسين يجتمع بمدير أمن الإسكندرية لتأمين نهائي دوري الأبطال

يعقد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اجتماعا يوم الإثنين مع مدير أمن الإسكندرية لمناقشة كيفية تأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد تفوق ذهابا على الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-0 يوم الجمعة.

وعلم FilGoal.com أنه ستتم أيضا مناقشة الموافقات الرسمية على مباريات الدوري التي تقام بالإسكندرية خلال الأسابيع المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي وضع فيها الزمالك قدما بفوز الكبير بلقاء الذهاب على ملعب برج العرب.

ويواجه الزمالك نظيره الوداد يوم السبت ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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