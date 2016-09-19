اليوم.. بورسعيد تستقبل 14 ألف رياضي بببطولة الشركات (صور)

المراسل: جمال نوفل

> أنهت محافظة بورسعيد، كل الاستعدادات لاستقبال دوري الشركات والذي ينطلق فعالياته اليوم الاثنين ، بمشاركة أكثر من ‏14‏ ألف رياضي يمثلون شركات الحكومة وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية .

ووصلت وفود الشركات الي مقر إقامتهم أمس الاحد، بالفنادق والقري السياحية .

واستقبلت المحافظة علي مدار السنوات السابقة البطولة بصورة متوالية وحققت نجاح كبير علي المستوي التنظيمي والرياضي بصورة شهد بها الجميع وكذلك القائمين علي المنظومة الرياضية بدوري الشركات .

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد تفقد مقر افتتاح البطولة بصالة مصر الدولية حيث وجه بظهور المنطقة المحيطة بالقرية وخطوط سير الفرق في أبهي صورة لها ، لنقل رسالة بأن بورسعيد جاهزة لاستقبال كافة البطولات والدورات علي ارضها ، وأن المحافظة مؤهلة لذلك حيث تمتلك بنية تحتية رياضية علي أعلي مستوي من ملاعب ومراكز تدريب وفنادق .

وأكد “المحافظ” بأن جميع الملاعب التي تستضيف البطولة علي أرض المحافظة جاهزة تمامًا لانطلاق الفعاليات الرياضية عليها .

وأضاف المحافظ، بأن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة تقوم بمتابعة تجهيزات وترتيبات البطولة ومتابعة اعمال التجميل والتطوير التي تتم بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الاحياء وكافة الاجهزة المعنية.

كما وجه المحافظة بالاهتمام بخطوط سير وتنقلات البعثات المشاركة فيما بين مقار الاقامة والملاعب وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين ليتفرغوا تماما للمنافسة الرياضية القائمة بالدورة.

واكد المحافظ بان المحافظة تتزين لاستقبال هذا العرس الرياضي الكبير وان المحافظة دائما تحمل السبق والريادة في كافة المجالات وحرص القيادة السياسية علي تطوير المنظومة الرياضية بالمحافظة حيث تم تخصيص 130 فدان لاقامة ستاد النادي المصري الجديد بالاضافة الي العمل في انشاء اكبر قرية اوليمية تضم احدث الامكانيات والتي تم اعتماد اكثر من 70 مليون جنية لتطويرها وانشاء ملاعب وفنادق ومراكز تدريب.

ومن جانبه أكد الدكتور حسني غندر، سكرتير عام اتحاد الشركات، أن الاستقرار علي اقامة الدورة بمدينة بورسعيد بالسنوات الاخيرة كان في الاساس استجابة للرغبة الجماعية والطلب المتكرر لقيادات الشركات المشاركة والآلاف من الرياضيين المشاركين ممن اعربوا عن ارتياحهم التام لاستضافة بورسعيد للحدث الكبير خاصة مع توافر البنية الاساسية اللازمة للحدث من منشآت فندقية وسياحية وخدمية.

> وأضاف، أن سهولة الانتقالات ما بين مقار الاقامة والملاعب، والاجواء الهادئة والمستقرة السائدة ساعدت كثيرا علي اختيار بورسعيد لتنظيم تلك الحدث.