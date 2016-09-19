بالصور.. أولى شحنات ألبان الأطفال تصل ميناء الدخيلة بالإسكندرية ولجان متخصصة لفحصها

وصلت إلى ميناء الدخيلة بالإسكندرية الدفعة الأولى من شحنات ألبان الأطفال التى تعاقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على توريدها وبالتعاون مع إحدى أكبر الشركات االفرنسية، تمهيداً لطرحها بالسوق المحلى بالتنسيق مع وزارة الصحة بسعر 30 جنيها للعبوة.

وقال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، في بيان له اليوم الإثنين: إن “ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة كافة أجهزة الدولة للتصدى للممارسات الإحتكارية ومحاربة غلاء الأسعار”.

وأضاف البيان: “وقد تم تشكيل لجان من القوات المسلحة والحجر الصحى بوزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعاينة وفحص الرسالة الواردة بالميناء والتأكد من مطابقتها كافة مواصفات الجودة القياسية تمهيداً لتوزيعها على شركات التوزيع لطرحها بالصيدليات ومنافذ البيع المعتمدة التابعة لوزارة الصحة بمختلف محافظات الجمهورية”.

واختتم البيان: “وقد إتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات المتعلقة بسرعة إستلام وتفريغ الشحنة الأولى بميناء الدخيلة وتجهيز أسطول من عربات النقل المجهزة لحفظ وتداول العبوات بالتنسيق مع شركات التوزيع المختلفة ووضع ملصقات ولوحات إرشادية للمواطنين لتوضيح أسعار بيع العبوات للمواطنين حملت شعار تحيا مصر، وأثنى ممثلى شركات التوزيع على التعاون مع القوات المسلحة فى توفير الكميات اللازمة من ألبان الأطفال ، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد والإستلام ووصول الشحنة من بلد المنشأ إلى مصر لتوزيعها داخل السوق المحلى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.