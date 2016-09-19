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سباليتي: محمد صلاح «خذلني» أمام الفيولا

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سباليتي: محمد صلاح «خذلني» أمام الفيولا سباليتي: محمد صلاح «خذلني» أمام الفيولا

سباليتي ومحمد صلاح

أبدى لوتشيانو سباليتى، المدير الفنى لنادى روما الإيطالي، شعوره بالإحباط بسبب الأداء المتواضع الذى ظهر عليه اللاعب المصري محمد صلاح خلال مباراة فيورنتينا التى أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإيطالي، والتى انتهت بهزيمة فريق الذئاب بهدف نظيف.

وقال سباليتى فى تصريحات لشبكة “سكاى إيطاليا”، “كنت أنتظر أداءً أفضل لمحمد صلاح فى مباراة فيورنتينا، اللاعب استسلم فى كثير من الأوقات للرقابة، كما لم يتمكن من استغلال الكرات التى كانت تصل إليه داخل منطقة الجزاء، فى بعض الأحيان يجب عليك أن تُسجل”.

وأردف “الهزيمة أمام فيورنتينا كانت مؤلمة، أتصور أن روما كان يستحق نتيجة أفضل”.

وبتلك النتيجة، يحتل نادي العاصمة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وراء نابولي بفارق ثلاث نقاط.

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