إحالة أصحاب 3 أكشاك بالقبة لمحاكمة عاجلة لبيع كروت شحن بأزيد من سعرها

أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام بإحالة أصحاب 3 أكشاك للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، لبيعهم كروت الشحن بزيادة عن ثمنها بـ5 جنيهات.

وحددت النيابة جلسة 21 سبتمبر أولى جلسات محاكمتهم بتهمة بيع سلعة بأعلى من سعرها الرسمى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن ضابط تنكر فى شخصية زبون وشن حملة على الأكشاك ، وطلب شراء كروت شحن من أصحابها، وكشف أنهم يبيعون الكروت بأسعار أغلى من ثمنها.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط "مصطفى ا" صاحب كشك وبحوزته 600 كارت "اتصالات" ومبلغ 750 جنيها حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها،وضبط "مصطفى ع" صاحب كشك بشارع مصر والسودان بحوزته 400 كارت "اتصالات" و400 جنيه حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها، بينما ضُبط المتهم الثالث صاحب كشك بحدائق القبة وبحوزته كروت شحن "اتصالات".

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استغلوا شائعة زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول بسبب القيمة المضافة، وباعوا تلك الكروت للمواطنين بأعلى من الأسعار الرسمية بـ5 جنيهات.