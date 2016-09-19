لأول مرة.. تسديد رسوم الإقامة بمدن جامعة القاهرة من خلال ماكينة فورى

قرر مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، تسديد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية التابعة للجامعة "إلكترونيا" من خلال ماكينة فورى، وذلك لأول مرة على مستوى المدن الجامعية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا القرار جاء للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم فى تسديد الـ165 جنيها الخاصة بالتسكين فى المدن الجامعية، مشيرا إلى أن هذه الماكينات منتشرة بكثرة بالمحلات وأماكن التسوق.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه الميزة تساعد أولياء أمور الطلاب على دفع الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية لأبنائهم وبناتهم من الطلاب والطالبات حال تعثر هؤلاء الطلاب فى تسديد الرسوم الخاصة بالتسكين.