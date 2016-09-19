أخبار عاجلة

ضبط 29 أجنبيًا انتهت إقامتهم في حملة بالإسماعيلية -
محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس -
محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها -
محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء" -
لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف -
"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

21 أكتوبر.. الحكم في دعوى إعادة بث قناة الرحمة

Google+ Print
21 أكتوبر.. الحكم في دعوى إعادة بث قناة الرحمة 21 أكتوبر.. الحكم في دعوى إعادة بث قناة الرحمة

لوجو قناة الرحمة

قرر مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الطعن المُقام من محمود إبراهيم، مدير قناة الرحمة، والمطالب بإعادة بث القناة، مع وقف قرار الإغلاق، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار الحجز، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت الدعوى – التي حملت رقم 62231 لسنة 67 ق – إن قناة الرحمة فوجئت يوم الأربعاء 3 يوليو الماضي، بوقف بثها والكثير من القنوات الإسلامية دون أي سبب يذكر.

وأكدت الدعوى، أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي لجميع وسائل الإعلام، وحظر القانون بشكلٍ تام تقييد وسائل الإعلام، كما حظر وقف بث القنوات الفضائية إلا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تثبت ضدها بعد تحقيقات موضوعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا