21 أكتوبر.. الحكم في دعوى إعادة بث قناة الرحمة

قرر مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الطعن المُقام من محمود إبراهيم، مدير قناة الرحمة، والمطالب بإعادة بث القناة، مع وقف قرار الإغلاق، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار الحجز، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت الدعوى – التي حملت رقم 62231 لسنة 67 ق – إن قناة الرحمة فوجئت يوم الأربعاء 3 يوليو الماضي، بوقف بثها والكثير من القنوات الإسلامية دون أي سبب يذكر.

وأكدت الدعوى، أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي لجميع وسائل الإعلام، وحظر القانون بشكلٍ تام تقييد وسائل الإعلام، كما حظر وقف بث القنوات الفضائية إلا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تثبت ضدها بعد تحقيقات موضوعية.