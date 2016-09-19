الخميس المقبل.. الأوبرا تستضيف فريق موسيقى الجاز الياباني «كيكى باند»

تستضيف دار الاوبرا بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة حفلاً لفريق “كيكي باند” لموسيقى الجاز، وذلك في الثامنة من مساء الخميس 22 سبتمبر على المسرح الصغير.

ويضم الفريق العازفين كازوتوكي أوميزا مؤسس الفريق ( ساكس – كلارينيت ) ، ناتسوكي كيدو ( جيتار )، تاكيهارو هاياكاوا ( باص ) ،جو ترامب ( طبول وإيقاع ) ،و يقدمون بالحفل مختارات من اعمالهم الخاصة التى تنتمى الى قالب موسيقى الجاز والروك.

يشار ان فريق كيكى باند تأسس عام 1999 ولاقى شهرة واسعة بعد مشاركته في العديد من المهرجانات العالمية المتخصصة،و منها مورس لموسيقى الجاز ( ألمانيا ) ،سالفلدين لموسيقى الجاز ( النمسا ) ، ليزبرج ( المانيا ) ، جاراسوم الدولي لموسيقى الجاز ( كوريا ) ،ومهرجان كوالالمبور الدولي لموسيقى الجاز ( ماليزيا ) كما طاف مختلف دول العالم فى جولات فنية ناجحة وانتج تسعة البومات ضمت ابداعاته الموسيقية .