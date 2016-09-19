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الكرملين: «بوتين» حصل اليوم على تصويت بالثقة من الشعب

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الكرملين: «بوتين» حصل اليوم على تصويت بالثقة من الشعب الكرملين: «بوتين» حصل اليوم على تصويت بالثقة من الشعب

الرئيس الروسي، فلادمير بوتين (أرشيفية)

قال الكرملين، اليوم الإثنين، “إن الفوز الكاسح الذي حققه حزب روسيا المتحدة الحاكم تصويت شعبي بالثقة في الرئيس فلاديمير بوتين”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر هاتفي مع الصحافيين: “من الواضح أن الأغلبية العظمى من الناخبين عبروا عن تأييدهم للرئيس، مرة أخرى… الرئيس حصل على تصويت بالثقة من الشعب”، وفقًا لما أوردته “رويترز”.

وامتنع بيسكوف عن قول ما إذا كان بوتين مؤسس حزب روسيا المتحدة سيسعى لولاية جديدة في 2018.

وتظهر النتائج الأولية للانتخابات اتجاه الحزب الحاكم للحصول على 343 مقعداً في مجلس النواب المكون من 450 عضواً.

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